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Финляндия приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки с РФ

Воскресенье, 27 марта 2022, 13:15

Финский оператор поездов VR после объявления об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с РФ заявил и о приостановке грузовых перевозок с 27 марта.

Об этом говорится в заявлении VR Group.

"VR Transpoint (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора VR - ред.) приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения.

Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами", – заявил президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Напомним:

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.

27 марта будут курсировать последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

По словам министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro "нецелесообразна", поскольку все финны, пожелавшие уехать из РФ, успели это сделать.

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компании железная дорога Россия Финляндия
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