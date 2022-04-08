EPAM после временной остановки полностью уходит из России

ИТ-компания EPAM Systems после того, как прекратила обслуживать российских клиентов, заявила о выходе из РФ.

Об этом сообщает dev.by, в распоряжении которого находится письмо СЕО компании Аркадия Добкина к сотрудникам.

Уважаемые коллеги, война в Украине, начатая российским правительством, принесла трагическую и невероятную реальность народа Украины, всему миру и EPAM. Эта агрессия опустошительна, и мы решительно ее осуждаем, – написал Добкин.

Еще в первые дни марта ИТ-компания прекратила обслуживание российских клиентов и выделила 100 млн долл. в поддержку сотрудников и их семей в Украине.

"После тщательной оценки нашей деятельности за последние четыре недели и консультаций с нашими клиентами и партнерами по всему миру мы решили прекратить все операции EPAM в этой стране", – говорится в заявлении.

Как отметил директор компании, процесс пройдет поэтапно в течение следующих трех месяцев. Также в ближайшие несколько дней компания объявит запуск "EPAM Ukraine Assistance Fund", чья миссия – помочь всем нуждающимся украинцам, а не только сотрудникам EPAM.

"И сегодня, более чем когда-либо, мы поддерживаем Украину и каждое правительство, бизнес и человека, осуждающие действия, предпринятые против народа Украины", - заканчивает письмо Добкин.

EPAM, американская компания с белорусскими корнями, имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Рязани, Самаре, Твери, Краснодаре, Тольятти. Россия для EPAM – третья локация по количеству сотрудников. В 2021 году в офисах компании работало около 9 тысяч человек.