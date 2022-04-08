Acer приостанавливает работу в РФ
Компьютерный производитель Acer после полутора месяцев войны в Украине все же решил приостановить работу в России.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России. Компания сосредоточена на безопасности всех своих сотрудников, которая включает постоянные усилия, чтобы помочь каждому человеку и их семьям, пострадавшим от текущей ситуации", – отметили в компании.
После освобождения Киевщины от российских кафиров компании начали активно реагировать на зверства россиян в Буче и полностью разрывать свои бизнес-связи с агрессором.
Acer ранее отказался выходить из российского рынка, занимающего там большую долю на рынке электроники.
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