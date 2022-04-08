Все разделы
Укр / Рус

Acer приостанавливает работу в РФ

Пятница, 8 апреля 2022, 17:22 - Дана Гордийчук

Компьютерный производитель Acer после полутора месяцев войны в Украине все же решил приостановить работу в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России. Компания сосредоточена на безопасности всех своих сотрудников, которая включает постоянные усилия, чтобы помочь каждому человеку и их семьям, пострадавшим от текущей ситуации", – отметили в компании.

После освобождения Киевщины от российских кафиров компании начали активно реагировать на зверства россиян в Буче и полностью разрывать свои бизнес-связи с агрессором.

Acer ранее отказался выходить из российского рынка, занимающего там большую долю на рынке электроники.

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Следить за компаниями, до сих пор игнорирующими российские преступления, можно здесь: Более 400 компаний вышли из России, но не все остановили бизнес. Обновляется

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ
Материалы по теме
Пищевый изготовитель Dr. Oetker полностью выходит из РФ 8 апреля 2022, 16:41
Поддержка Россией рубля истощает ее военный потенциал – Минфин США 7 апреля 2022, 17:32
Рубль укрепился до уровня середины февраля: почему это происходит 7 апреля 2022, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте