Acer приостанавливает работу в РФ

Компьютерный производитель Acer после полутора месяцев войны в Украине все же решил приостановить работу в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России. Компания сосредоточена на безопасности всех своих сотрудников, которая включает постоянные усилия, чтобы помочь каждому человеку и их семьям, пострадавшим от текущей ситуации", – отметили в компании.

После освобождения Киевщины от российских кафиров компании начали активно реагировать на зверства россиян в Буче и полностью разрывать свои бизнес-связи с агрессором.

Acer ранее отказался выходить из российского рынка, занимающего там большую долю на рынке электроники.