Япония запрещает импорт российского угля и высылает 8 дипломатов РФ
Япония присоединилась к США и странам ЕС, объявив о запрете на импорт российского угля. Также Япония высылает 8 дипломатов РФ.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
"Россия неоднократно нарушала международное гуманитарное право, убивая мирных жителей и атакуя атомные электростанции.
Это непростительные военные преступления", – заявил Кисида на пресс-конференции.
"Решительными мерами против России и поддержкой украинскому народу мы дадим понять, что международное сообщество никогда не примет возмущения России, а Япония стоит вместе с Украиной", - добавил он.
Агентство добавляет, что МИД Японии объявил о высылке 8 дипломатов РФ.
"Мы призываем российские войска немедленно выйти. Пропаганда РФ, отрицающая убийство мирных жителей и говорящая, что эти инциденты сфальсифицированы Западом, абсолютно неприемлема", - сказала спикер МИД Хикарико Оно.
Другие новые санкции включают запрет на импорт некоторых российских товаров, в частности водки, и замораживание активов ведущего государственного кредитора Сбербанка, а также Альфа-банка.
Согласно данным правительства, на Россию приходилось 11% общего импорта угля Японии в 2021 году. Согласно данным Управления энергетической информации США, Япония импортирует почти весь потребляемый ею уголь, что делает ее третьим крупнейшим импортером после Индии и Китая.
"Нам нужно будет найти альтернативных поставщиков, иначе мы столкнемся с трудностями с обеспечением отечественного угля, что может привести к отключениям электроэнергии и т.д. Нам нужно избегать такой ситуации", – сказал министр торговли Коичи Хагиуда.
Правительство до конца апреля разработает комплексные и чрезвычайные меры против роста цен на нефть и другие энергоресурсы.
По словам премьера, Япония будет координировать свои действия с США и европейскими странами по санкциям против РФ.
Как пишет Kyodo, японское правительство расширит круг лиц, подлежащих замораживанию активов в Японии, примерно до 550 из нынешних 400, включая президента РФ Владимира Путина и его подчиненных.
Также Япония приостановит новые инвестиции.
Напомним:
Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.
Экономическая правда
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