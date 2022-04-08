Япония запрещает импорт российского угля и высылает 8 дипломатов РФ

Япония присоединилась к США и странам ЕС, объявив о запрете на импорт российского угля. Также Япония высылает 8 дипломатов РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

"Россия неоднократно нарушала международное гуманитарное право, убивая мирных жителей и атакуя атомные электростанции.

Это непростительные военные преступления", – заявил Кисида на пресс-конференции.

"Решительными мерами против России и поддержкой украинскому народу мы дадим понять, что международное сообщество никогда не примет возмущения России, а Япония стоит вместе с Украиной", - добавил он.

Агентство добавляет, что МИД Японии объявил о высылке 8 дипломатов РФ.

"Мы призываем российские войска немедленно выйти. Пропаганда РФ, отрицающая убийство мирных жителей и говорящая, что эти инциденты сфальсифицированы Западом, абсолютно неприемлема", - сказала спикер МИД Хикарико Оно.

Другие новые санкции включают запрет на импорт некоторых российских товаров, в частности водки, и замораживание активов ведущего государственного кредитора Сбербанка, а также Альфа-банка.

Согласно данным правительства, на Россию приходилось 11% общего импорта угля Японии в 2021 году. Согласно данным Управления энергетической информации США, Япония импортирует почти весь потребляемый ею уголь, что делает ее третьим крупнейшим импортером после Индии и Китая.

"Нам нужно будет найти альтернативных поставщиков, иначе мы столкнемся с трудностями с обеспечением отечественного угля, что может привести к отключениям электроэнергии и т.д. Нам нужно избегать такой ситуации", – сказал министр торговли Коичи Хагиуда.

Правительство до конца апреля разработает комплексные и чрезвычайные меры против роста цен на нефть и другие энергоресурсы.

По словам премьера, Япония будет координировать свои действия с США и европейскими странами по санкциям против РФ.

Как пишет Kyodo, японское правительство расширит круг лиц, подлежащих замораживанию активов в Японии, примерно до 550 из нынешних 400, включая президента РФ Владимира Путина и его подчиненных.

Также Япония приостановит новые инвестиции.

Напомним:

Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

Экономическая правда