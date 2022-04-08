Годовая инфляция в Украине ускорилась до 13,7%

Потребительские цены в Украине ускорили рост до 13,7% в годовом исчислении прежде всего в результате удорожания продовольствия и энергоносителей.

Об этом говорится в сообщении Госстата.

Только за март цены выросли на 4,5% по сравнению с февралем, а с начала года – на 7,6%.

В течение месяца на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%.

Больше всего (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 9,8–3,5% выросли цены на рис, продукты переработки зерновых, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макароны, масло, молоко, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо.

Одежда и обувь подорожали на 13,0%, в том числе одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4%, содержания и ремонта жилья – на 2,2%.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, прежде всего в результате удорожания фармацевтической продукции на 8,1%.

Повышение цены на транспорт на 4,2% в основном вызвано ростом цен на топливо и масла на 7,7%.

Напоминаем:

В феврале 2022 года цены в Украине в годовом измерении выросли на 10,7% против 10% в январе из-за нагнетания военной угрозы и в конце концов вторжения России в Украину.