Інфляція в Україні прискорилася до 10,7%, найбільше дорожчало продовольство та пальне

unsplash

У лютому 2022 року ціни в Україні у річному вимірі зросли на 10,7% проти 10% у січні через нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Національний банк.

У місячному вимірі ціни зросли на 1,6% за даними Держстату. Базова інфляція прискорилася до 8,2% р/р із 7,6% р/р у січні.

Такі річні та місячні показники суттєво перевищили траєкторію прогнозу НБУ в умовах ризику військового вторгнення РФ та, зрештою, початку війни. Передусім стрімко зросли ціни на продукти харчування та пальне з огляду на надмірний попит та порушення ланцюгів постачання.

Зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилося до 13,8% р/р. Найшвидше дорожчали молочна продукція та м’ясні вироби через збільшення вартості сировини та доставки. Підвищилася вартість імпортних продуктів: кави, шоколаду, риби та сухофруктів через курс гривні та проблеми з логістикою.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування не змінилися порівняно з січнем і становили 13,6% р/р. Через підвищений попит на продукти довготривалого зберігання в місячному вимірі подорожчали рис та інші крупи. Внаслідок послаблення гривні та подорожчання енергоносіїв швидше дорожчали овочі.

Також прискорилося зростання адміністративно регульованих цін до 12,2% р/р. Швидшими темпами дорожчало пальне до 27,5% р/р, що насамперед пояснюється стрімким зростанням вартості нафти у світі та послабленням гривні.

"Зростання споживчої інфляції в лютому охопило лише кілька днів війни, проте вже свідчить про посилення інфляційного тиску", – пояснює НБУ. Крім порушення логістичних зв’язків та зростання виробничих витрат, певний вплив також мав підвищений попит населення та подальше подорожчання енергоносіїв у світі.

Нагадуємо:

У січні інфляція в Україні становила 10% у річному вимірі – незмінно від темпів зростання цін за підсумками 2021 року.