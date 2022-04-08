Нацбанк предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в Украине

Национальный банк Украины предложил правительству национализировать активы выведенных с рынка "дочек" российских государственных банков.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью ЭП.

"11 марта Нацбанк направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка", – сообщил он.

По расчетам НБУ, в случае национализации активов этих банков в доход государства может поступить около 26 млрд. грн. Это активы в форме денежных средств, ОВГЗ и депозитных сертификатов.

В то же время Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы (200 тыс грн на момент, когда банки выводились с рынка).

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Напоминаем:

25 февраля Нацбанк принял решение аннулировать лицензии и ликвидировать МР Банк (ранее Сбербанк) и Проминвестбанк. Эти банковские учреждения находились под контролем русской Федерации.