Более половины украинцев вернулись к работе

Среди людей, которые работали до войны, продолжают работать более половины украинцев – 58%, что превышает мартовские данные.

Об этом говорится в опросе социологической группы "Рейтинг" 6 апреля.

Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 58%, хотя месяцем ранее, в марте, таких было 46%.

В целом 29% работают в обычном режиме, 26% – частично или удаленно, 3% – начали работать на новой работе. На время войны 41% украинцев потеряли работу, в марте таикх было 53%.

Больше всего тех, кто сейчас работает – в западных областях, тогда как только треть жителей на Востоке имеют работу, а остальные две трети – потеряли работу.

Украинцы также поддержали идею увеличения налогов для бизнеса, работающего в Украине и России одновременно – за высказались 81% опрошенных. Ранее Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Напоминаем:

На четвертой неделе войны около 30% украинской экономики либо не работает совсем, либо временно.