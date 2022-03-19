Третина економіки України не функціонує – Марченко

На четвертому тижні війни біля 30% української економіки або не працює зовсім, або тимчасово.

Про це в етері телеканалу Рада розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Він розповів, що це попередня оцінка Мінфіну з огляду на надходження до бюджету зі сплати податків, зокрема на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску та інших.

Більш точно, зауважив Марченко, можна буде оцінити ситуацію через певний проміжок часу. Та наразі оцінка така, що "третина економіки не функціонує".

Міністр також прокоментував ухвалені Верховною Радою податкові пом’якшення для бізнесу, а також пропозиції президента Володимира Зеленського щодо кредитування бізнесу під 0% річних. За його словами, ініціативи не відображаться суттєво на дохідній частині бюджету.

"Зараз така ситуація, що наші податкові надходження зовсім не покривають наші потреби, основний канал – це запозичення, внутрішні та зовнішні. Потреби на армію та інші важливі, чутливі речі які ми фінансуємо з бюджету", – пояснив міністр. Він додав, що у воєнних умовах фінансуються лише захищені видатки та військові потреби.

Водночас Марченко підкреслив, що війна – це складний період для всіх, і уряд намагається створити умови, за яких передусім би міг працювати бізнес де це можливо, аби можна було створити нові робочі місця.

"Ніхто крім нас, українців, в Україну інвестувати не буде. Єдиний спосіб розвивати економіку – створити умови для розвитку бізнесу тут, всередині", – резюмує він.

Нагадуємо:

На 5 березня, близько 56% компаній-членів Європейської бізнес-асоціації повідомили, що не працюють на період воєнних дій.