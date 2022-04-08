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В НБУ сказали, какая сейчас инфляция в стране

Пятница, 8 апреля 2022, 11:29 - Илья Колдомасов

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что если сравнивать довоенные ожидания по инфляции с реальным положением дел, то отклонения умеренные.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

По его словам, оценка инфляции в НБУ производится на основе веб-скрепинга. "Если говорить о марте, то мы оценили изменение инфляции в 2,1% за месяц. Ее показатель год от года составил 11,1%, базовая инфляция – 8,5%. Причины удорожания ясны – логистические проблемы и рост производственных затрат", - сказал он.

Шевченко добавил, что смотреть последний прогноз НБУ, который выходил еще до войны, в январе, там ожидался индекс цен за март в годовом измерении на уровне 9,2% и годовая базовая инфляция 8,2%. "То есть отклонение даже несмотря на войну умеренное", - резюмировал он.

Напоминаем:

В феврале 2022 года цены в Украине в годовом исчислении выросли на 10,7% против 10% в январе из-за нагнетания военной угрозы и в конце концов вторжения России в Украину.

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инфляция
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Экономическая правда
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