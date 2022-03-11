Инфляция в Украине ускорилась до 10,7%, больше всего дорожало продовольствие и горючее

unsplash

В феврале 2022 года цены в Украине в годовом исчислении выросли на 10,7% против 10% в январе из-за нагнетания военной угрозы и в конце концов вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Национальный банк.

В месячном измерении цены выросли на 1,6% по данным Госстата. Базовая инфляция ускорилась до 8,2% с 7,6% в январе.

Такие годовые и месячные показатели существенно превысили траекторию прогноза НБУ в условиях риска военного вторжения РФ и, наконец, начала войны. Прежде стремительно выросли цены на продукты питания и горючее из-за чрезмерного спроса и нарушения цепей снабжения.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 13,8% г/г. Быстрее всего дорожали молочная продукция и мясные изделия из-за увеличения стоимости сырья и доставки. Повышилась стоимость импортных продуктов: кофе, шоколада, рыбы и сухофруктов из-за курса гривны и проблем с логистикой.

Темпы роста цен на сырые продукты питания не изменились по сравнению с январем и составили 13,6% г/г. Из-за повышенного спроса на продукты длительного хранения в месячном измерении подорожали рис и другие крупы. В результате ослабления гривны и удорожания энергоносителей быстрее дорожали овощи.

Также ускорился рост административно регулируемых цен до 12,2% г/г. Более быстрыми темпами дорожало горючее до 27,5% г/г, что в первую очередь объясняется стремительным ростом стоимости нефти в мире и ослаблением гривни.

"Рост потребительской инфляции в феврале охватил всего несколько дней войны, однако уже свидетельствует об усилении инфляционного давления", - объясняет НБУ. Кроме нарушения логистических связей и роста производственных затрат, определенное влияние также оказал повышенный спрос населения и дальнейшее удорожание энергоносителей в мире.