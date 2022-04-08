Более 200 предприятий уже успешно эвакуировались в безопасное место

Уже 220 предприятий из разных регионов Украины перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий, из них 90 приступили к работе.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

Он также добавил, что по состоянию на 2 апреля, в целом было подано 1500 заявки, из которых 471 уже подано на транспортировку.

Заявку на релокацию можно подать по ссылке. Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.

Напоминаем:

По состоянию на 2 апреля перемещенных бизнесов было 150.