Уже 150 предприятий успешно эвакуировались в безопасное место.
Суббота, 2 апреля 2022, 13:37 -
Уже 150 предприятий из разных регионов Украины перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий, из них 57 приступили к работе.
Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.
Он также добавил, что по состоянию на 2 апреля, в целом было подано 1322 заявки, из которых 435 уже подано на транспортировку.
Заявку на релокацию можно подать по ссылке. Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.
Напоминаем:
По состоянию на 27 марта перемещенных бизнесов было 89.
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