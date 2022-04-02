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Уже 150 предприятий успешно эвакуировались в безопасное место.

Суббота, 2 апреля 2022, 13:37 - Илья Колдомасов

Уже 150 предприятий из разных регионов Украины перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий, из них 57 приступили к работе.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

Он также добавил, что по состоянию на 2 апреля, в целом было подано 1322 заявки, из которых 435 уже подано на транспортировку.

Заявку на релокацию можно подать по ссылке. Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.

Напоминаем:

По состоянию на 27 марта перемещенных бизнесов было 89.

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