ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу

Глава правления ArcelorMittal Лакшми Миттал и гендиректор компании Адитья Миттал обратились к работникам Криворожского горно-металлургического комбината и сообщили о намерении возобновить производство.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В письме указывается, что украинское предприятие вернулся его гендиректор Мауро Лонгобардо.

Митталы сообщили, что на прошлой неделе украинское правительство попросило рассмотреть возможность запуска производства, и после оценки ситуации было принято решение о частичном запуске предприятия.

"Мы начнем с возвращения к производству доменной печи №6: работа уже начата, и ожидается, что печь снова заработает до 11 апреля", - объясняется в заявлении.

Напомним:

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского приняла решение о частичном выводе из режима горячей консервации подразделений комбината Запорожсталь.

3 марта ArcelorMittal сообщила о решении приостановить производство стали в Кривом Роге, чтобы обеспечить безопасность людей и активов.