США в шаге от лишения РФ торговых привилегий и полного энергетического эмбарго

Палата представителей США одобрила и направила президенту Джо Байдену закон, запрещающий импорт Штатами российской нефти, газа и угля и лишающий РФ статус наибольшего содействия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Голосование в Конгрессе за полное энергетическое эмбарго прошло с абсолютным большинством в 413 "за" против 9 голосов "против" после единогласного голосования в Сенате. Новые ограничения против России заработают после подписи Байдена.

В четверг Конгресс также проголосовал за принятие закона, лишающего Россию ее статуса наибольшего содействия или торговых привилегий. Лишение агрессора такого статуса позволит Соединенным Штатам значительно повышать пошлины на товары из России и Беларуси в ответ на вторжение в Украину.

С учетом сырой нефти и всех других нефтепродуктов, на Россию приходилось около 8% импорта нефти в США в 2021 году, по данным Управления энергетической информации. Заметим, что Штаты – крупнейший производитель нефти в мире.

Напоминаем:

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России, включающих отмену торговых привилегий со стороны США и стран "Большой семерки", а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.