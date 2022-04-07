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В РФ продолжит снижаться добыча нефти

Четверг, 7 апреля 2022, 20:21 - Илья Колдомасов

Добыча нефти в РФ по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает Интерфакс.

"У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в сторону уменьшения, мы это видим, потому что меняется логистика, и финансовые проблемы будут связаны со страхованием, с использованием судов. Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка", - сообщил он.

Вице-премьер также добавил, что данный вопрос компании  будут решать самостоятельно.

Напоминаем:

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по состоянию на 3 апреля составляет около 1,4 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем в марте.

Цены на нефть резко упали на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства.

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