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Россия сократила добычу нефти

Среда, 6 апреля 2022, 09:35 - Экономическая правда

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по состоянию на 3 апреля составляет около 1,4 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем в марте.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Нефтяные компании снизили производство на 49 тыс. тонн (4,1%). Экспорт нефтяного сырья по системе "Транснефти" увеличился на 2,6 тыс. т - до 575,6 тыс. т. Экспорта сырья в ближнее зарубежье (Беларусь) пока не зафиксировано, в то время как в прошлом месяце он составлял 8,6 тыс. т/сут.

Экспорт российских ресурсов по системе "Транснефти" в дальнее зарубежье вырос на 6% по сравнению с мартом. 

В систему было принято 29 тыс. т нефти из Казахстана, что на 7 тыс. т больше, чем в марте, но эта нефть не была протранзитирована, в то время как в марте транзит составлял в среднем 19 тыс. т в сутки.

По данным другой статистики, в течение апреля объемы товарной нефти в товарных парках компаний выросли на 756 тыс. т и на начало апреля составляют 2,2 млн т, при этом свободные емкости за прошлый месяц сократились на 1 млн т – до 2,8 млн т.

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нефть Россия добыча
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