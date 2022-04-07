Рубль укрепился до уровня середины февраля: почему это происходит

Российский рубль после рекордных обвалов в первые дни вторжения РФ в Украину смог выйти на уровень до 24 февраля из-за европейского нефтегазового импорта, поддерживающего приток валюты, несмотря на санкции.

Об этом пишет Bloomberg.

На ранних торгах на Мосбирже в четверг российская валюта укрепилась до 74,2625 доллара, что в последний раз наблюдалось в середине февраля ко дню полномасштабного вторжения в Украину.

Это дает понимание, что, несмотря на широкий пакет санкций против российского правительства и его олигархов, а также выход иностранного бизнеса, эти действия очень ограничены во влиянии на агрессора пока Евросоюз продолжает потреблять российскую нефть и природный газ, поддерживая рубль запасами.

Это дает России профицит текущего счета и подрывает попытки ударить Россию в санкции. "Если цены на энергоносители останутся высокими, а основные импортеры российских энергоносителей и сырья будут продолжать покупать, счет текущих сделок так и остаться с профицитом", – объясняет Брендан МакКенна, стратег Wells Fargo Securities.

При этом восстановление курса рубля дает Путину рычаг влияния на россиян, что можно подать как устойчивость экономики к санкциям, желающим это и не соответствует действительности. Кроме того, крепкий рубль поможет сдержать нарастающие в стране агрессоры темпы инфляции.

Помимо постоянного валютного притока из-за границы, который своим импортом организуют страны ЕС, значительную роль играют ограничения, которые Центробанк наложил на внутренний валютный рынок. Замораживание активов инвесторов-нерезидентов и обязательства российских компаний конвертировать 80% валютной выручки в рубли, а также запрет на покупку валюты фактически лишили рынок "рыночной" составляющей.

Пока, как отмечают в Министерстве финансов США, рубль не вращается в стране свободно, и внутренний курс не отражает реального курса рубля против твердых валют.

Напоминаем:

Без полного эмбарго Россия может завершить год с рекордным профицитом текущего счета в 240 млрд долларов из-за высоких цен на энергоресурсы. Около половины экономики агрессора зависят от энергетического экспорта.