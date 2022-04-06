Річна інфляція у Росії за тиждень прискорилася

Інфляція у Росії до 1 квітня прискорилася до 16,7% у річному вираженні. Ціни на продукти до 1 квітня зросли на 9,9%.

Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на огляд Мінекономіки.

Так, за тиждень зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 0,9% на тлі зміцнення курсу рубля. Також уповільнилися темпи зростання цін на продовольчі товари до 1,22% із 1,76% тижнем раніше.

За тиждень найбільше подорожчали: