Річна інфляція у Росії за тиждень прискорилася
Середа, 6 квітня 2022, 22:39 -
Інфляція у Росії до 1 квітня прискорилася до 16,7% у річному вираженні. Ціни на продукти до 1 квітня зросли на 9,9%.
Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на огляд Мінекономіки.
Так, за тиждень зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 0,9% на тлі зміцнення курсу рубля. Також уповільнилися темпи зростання цін на продовольчі товари до 1,22% із 1,76% тижнем раніше.
За тиждень найбільше подорожчали:
- цибуля (+14,2%),
- капуста (+13,2%)
- буряк (+8,5%).
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