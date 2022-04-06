В ОП считают, что Россия навсегда потеряла замороженные золотовалютные резервы

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на западе золотовалютные резервы РФ потеряны для страны-агрессора навсегда.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Украина ведет активные переговоры относительно того, чтобы это был первый транш в фонд восстановления нашей страны после войны. Эти средства навсегда потеряны Россией", – пояснил Устенко.

Напоминаем:

По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы РФ составили 604,4 миллирдов долларов, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 миллиардов.

Около половины золотовалютных резервов центробанка заморожены из-за санкций запада в ответ на росийское вторжение в Украину.