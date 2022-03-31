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Укр / Рус

За месяц центробанк РФ потерял почти 40 миллирдов золотовалютных резервов

Четверг, 31 марта 2022, 18:06 - Илья Колдомасов

По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы РФ составили 604,4 миллирдов долларов, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 миллиардов. 

Об это регулятор сообщил на своем сайте.

Согласно пресс-релизу, основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.

Напоминаем:

Около половины золотовалютных резервов центробанка заморожены из-за санкций запада в ответ на росийское вторжение в Украину.

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