США объявили санкции против крупнейшей российской платформы в даркнете Hydra

Министерство финансов США объявило о введении санкций против Hydra, крупнейшей русскоговорящей платформы в даркнете, а также криптобирже Garantex.

Об этом сообщает Financial Times.

Справка: Даркнет (дословно – "темная сеть") – сеть вебсайтов, которые имеют скрытые IP-адреса и на которые можно попасть только с определенными настройками или с определенных браузеров. Идея даркнета заключается в защищенности данных и анонимности, чем могут злоупотреблять преступники для, в частности, отмывания средств.

Hydra, запущенная в 2015 году, является самым большим рынком в даркнете по доходам. Платформа популярна среди киберпреступников для коммуникации и поиска способов отмывания денег или торговли украденными данными и наркотиками.

Также ограничения затронули Garantex, криптовалютную биржу, работающую преимущественно за пределами России.

Санкции предусматривают, что все активы этих формирований в собственности граждан США будут заморожены, независимо от расположения в стране или за пределами страны.

Минфин США заявил, что и Hydra, и Garantex использовались злоумышленниками-вымогательами для отмывания миллионов долларов, полученных от своих преступлений. Многие из них, по данным ведомства, безнаказанно действуют в России или связанных с Россией странах.

Западные эксперты предупреждают, что из России может произойти "бум" финансово мотивированных киберпреступлений, поскольку наложенные на страну санкции вредят экономике.

Напоминаем:

Службы Германии обезвредили самый крупный в мире нелегальный русскоязычный рынок даркнета Hydra Market.