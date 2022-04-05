У Німеччині знешкодили найбільшу російськомовну платформу даркнета
Служби Німеччини знешкодили найбільший у світі нелегальний російськомовний ринок даркнета Hydra Market.
Про це повідомляється на сайті спецорганів.
"Є підозри у комерційній діяльності кримінальних торгових майданчиків в Інтернеті, комерційному придбанні чи наданні можливості для несанкціонованого купівлі або несанкціонованого продажу наркотиків, а також у відмиванні комерційних грошей", - йдеться у прес-релізі.
Нелегальний торговий майданчик був російськомовною платформою даркнета, доступ до якої через мережу Tor був як мінімум з 2015 року. На торговому майданчику було зареєстровано близько 17 мільйонів клієнтів та понад 19 000 продавців.
За оцінками органів, вона була нелегальним торговим майданчиком із найвищим оборотом у світі. Тільки у 2020 році його продажі склали не менше 1,23 мільярда євро. Внаслідок операції було конфісковано біткоїни на суму, 23 мільйонам євро, які відносяться до торгового майданчика.
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