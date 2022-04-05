США работают над запретом инвестировать в РФ, также могут наложить санкции на Сбербанк — СМИ
США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на все новые инвестиции в страну.
Об этом передает bloomberg.
По словам источника, правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.
В WSJ сообщили, что в Вашингтоне администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, на которые уже распространяются меры, ограничивающие некоторые их зарубежные операции. Среди банков, рассматриваемых для дальнейших санкций - Сбербанк.
Напоминаем:
Евросоюз сообщил о пятом пакете санкции против РФ в ответ на зверства в Буче, в который вошло угольное эмбарго против агрессора и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета санкций хотят запретить своим гражданам производить какие-либо инвестиции в Россию.
В США будет создан регулятор, следящий за дальнейшими запретами новых инвестиций в любой сектор экономики Российской Федерации.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"