Военные облигации в евро приобрели на 4,6 миллиарда

На аукционе по продаже военных облигаций 5 апреля Минфин продал бумаги на сумму 5,6 млрд грн, в том числе – номинированных в евро в сумму 4,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Инвесторам представили два выпуска гривневых военных облигаций сроком обращения 6 месяцев и 1,3 года по ставкам 10% и 11% соответственно. Благодаря их продаже привлечен миллиард гривен.

Также на аукционе представлен выпуск в евро с доходностью 2,5% годовых и оборотом 8 месяцев. Благодаря их продаже государство привлекло 4,6 млрд грн в эквиваленте (143 млн евро).

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Как купить военные облигации. Министерство финансов собрало список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.