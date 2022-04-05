В РФ пожаловались на недополученные нефтедоллары
В Минфине РФ заявили что недополучили 302 миллиарда рублей нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в марте.
Об этом сообщили в российском ведомстве, их заявление передает Интерфакс.
"Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД (налог на дополнительный доход - ЭП) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения", - говорится в сообщении.
Однако там надеются получить больше в апреле. Так как происходит подорожание нефти, что превышает предыдущие ожидание. "Прогнозируется в апреле в размере 798,4 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 496,3 млрд руб", - отметили в Минфине РФ.
Напоминаем:
По итогам февраля отклонение от плана составило минус 216,4 млрд рублей.
Россия в этом году может заработать почти 321 млрд долларов на экспорте энергоносителей и закончить год с рекордным профицитом текущего счета в 240 млрд долларов, если страны не введут полное нефтегазовое эмбарго.
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