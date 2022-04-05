ЕС предлагает для РФ угольное эмбарго и транспортную блокаду – СМИ

Европейский Союз планирует ввести запрет на импорт угля из России и запрет на въезд в блок большинства российских грузовиков и кораблей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче, ставших очевидными после освобождения города.

Шаг по углю будет направлен на усиление существующих санкций и закрытие лазеек, которые на этой неделе уже обсуждали послы ЕС.

Детали запрета и сроки отказа от угля еще оговариваются, сообщили собеседники агентства.

Евросоюз, похоже, пока не планирует вводить эмбарго по нефти или газу, несмотря на давление сделать это после Бучанской резни, которую устроили россияне. Страны блока разделены на следующие шаги, и некоторые правительства настаивают на по крайней мере сигнале на этой неделе о том, что блок сократит импорт российской нефти.

Напоминаем:

Во вторник в ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ после того, как с увольнением Бучи из-под оккупации появились свидетельства о зверствах российской армии. Мероприятия будут включать и ограничения против нефти и угля. Не все страны готовы поддержать полный запрет на российский импорт, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант в виде высоких пошлин.

Высокие таможенные тарифы на импорт российских энергоносителей, распространяющиеся на все страны Евросоюза, могут оказаться эффективными, даже если полное эмбарго не будет введено.