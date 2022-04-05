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Ирландский производитель стройматериалов Kingspan уходит из России

Вторник, 5 апреля 2022, 10:42 - Алексей Павлыш

Ирландский производитель строительных материалов Kingspan объявил о выходе с российского рынка.

Об этом сообщает RTE со ссылкой на заявление компании.

"Несмотря на то, что наше решение о выходе было принято в начале марта, понадобилось несколько недель, чтобы убедиться, что все пройдет в должном порядке, при этом ключевым приоритетом является безопасность и благополучие наших сотрудников", - заявили в компании.

В Kingspan добавили, что продали бизнес в РФ местному руководству.

"Kingspan глубоко расстроен растущим гуманитарным кризисом в результате неоправданного нападения России на Украину и ее народ", - говорится в заявлении.

Kingspan имеет два завода в России – в Гатчинском районе Ленинградской области и в Невинномыске в Ставропольском крае. В компании работает около 180 человек. На Россию приходится менее 1% глобальных операций Kingspan.

"Компания заявила, что после продажи бизнеса продукция Kingspan больше не будет доступна для продаж в России", - добавляет RTE.

"Мы пожертвовали 750 000 долларов ЮНИСЕФ для создания 5 центров для помощи беженцам на украинской границе, а также оказываем дополнительную поддержку на местном уровне", - добавили в компании.

Напомним:

Пищевая компания Kerry Group с головным офисом в Ирландии заявила, что в последние несколько недель сокращала работу в РФ и Беларуси и прекратила операции полностью.

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компании Ирландия Россия
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