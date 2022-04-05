Игроки Fortnite за две недели собрали 144 миллиона долларов на гумпомощь Украине

За время благотворительной инициативы компании Epic Games (разработчика игры Fortnite) и Xbox, пользователям игры удалось собрать 144 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщается на странице Fortnite в Twitter.

"Искренне спасибо всем, кто присоединился к нам в поддержке гуманитарных усилий для людей, пострадавших от войны в Украине.

Вместе с сообществом Fortnite и Xbox мы собрали 144 миллиона долларов США", - говорится в заявлении.

Средства также пойдут во Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд ООН и организацию Direct Relief, поставляющую лекарства.

Напомним:

Сообщалось, что американский разработчик видеоигр Epic Games (известный играми Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) направит весь доход от Fortnite, собранный с 20 марта по 3 апреля, на резиновую помощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Деньги пойдут UNICEF, Direct Relief, World Food Program и UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев). В ближайшие недели перечень будет расширен.

Компания перескажет средства "столь быстро, насколько это возможно".

Ранее Epic Games (разработчик Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией.

Экономическая правда