Игроки Fortnite за две недели собрали 144 миллиона долларов на гумпомощь Украине
За время благотворительной инициативы компании Epic Games (разработчика игры Fortnite) и Xbox, пользователям игры удалось собрать 144 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.
Об этом сообщается на странице Fortnite в Twitter.
"Искренне спасибо всем, кто присоединился к нам в поддержке гуманитарных усилий для людей, пострадавших от войны в Украине.
Вместе с сообществом Fortnite и Xbox мы собрали 144 миллиона долларов США", - говорится в заявлении.
Средства также пойдут во Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд ООН и организацию Direct Relief, поставляющую лекарства.
Напомним:
Сообщалось, что американский разработчик видеоигр Epic Games (известный играми Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) направит весь доход от Fortnite, собранный с 20 марта по 3 апреля, на резиновую помощь пострадавшим в результате войны в Украине.
Деньги пойдут UNICEF, Direct Relief, World Food Program и UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев). В ближайшие недели перечень будет расширен.
Компания перескажет средства "столь быстро, насколько это возможно".
Ранее Epic Games (разработчик Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией.
Экономическая правда
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