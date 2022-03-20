Epic Games направит весь доход от нового сезона игры Fortnite на гумпомощь украинцам

Американский разработчик видеоигр Epic Games (известный играми Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) направит весь доход от Fortnite, собранный с 20 марта по 3 апреля, на гумпомощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Epic направит весь доход, который принесет Fortnite с 20 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года, в виде гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате войны в Украине.

Xbox собирается участвовать в этой акции и передать всю выручку за Fortnite за этот период, поэтому вместе мы сможем собрать больше средств", - заявили в компании.

Epic Games назвал организации, которым пойдут деньги - UNICEF, Direct Relief, World Food Program и UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев), в ближайшие недели перечень расширят.

Компания добавляет, что перечислит средства "столь быстро, насколько это возможно".

Fortnite - самая популярная среди молодежи, 400 миллионов людей играют по всему миру, добавил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

"Главная цель компании - рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.

Спасибо команде Epic Games за отличную инициативу и поддержку украинского народа", - написал министр.

Напомним:

Американский разработчик игр Epic Games (разработчик Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией.

Экономическая правда