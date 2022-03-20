Epic Games направит весь доход от нового сезона игры Fortnite на гумпомощь украинцам
Американский разработчик видеоигр Epic Games (известный играми Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) направит весь доход от Fortnite, собранный с 20 марта по 3 апреля, на гумпомощь пострадавшим в результате войны в Украине.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Epic направит весь доход, который принесет Fortnite с 20 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года, в виде гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате войны в Украине.
Xbox собирается участвовать в этой акции и передать всю выручку за Fortnite за этот период, поэтому вместе мы сможем собрать больше средств", - заявили в компании.
Epic Games назвал организации, которым пойдут деньги - UNICEF, Direct Relief, World Food Program и UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев), в ближайшие недели перечень расширят.
Компания добавляет, что перечислит средства "столь быстро, насколько это возможно".
Fortnite - самая популярная среди молодежи, 400 миллионов людей играют по всему миру, добавил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
"Главная цель компании - рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.
Спасибо команде Epic Games за отличную инициативу и поддержку украинского народа", - написал министр.
Напомним:
Американский разработчик игр Epic Games (разработчик Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament) заявил о прекращении коммерческих отношений с Россией.
Экономическая правда
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