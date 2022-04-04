ExxonMobil заморозила строительство миллиардного проекта по производству СПГ в России
Американская ExxonMobil объяснила, что заморозила свой проект по производству сжиженного природного газа "Дальневосточный СПГ" в порту Де-Кастри, Россия.
Об этом сообщил в эфире одной из российских радиостанций губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщает Интерфакс.
"Проект, который американцы анонсировали – Exxon – в порту Де-Кастри с трубой из Сахалина, он заморожен", – сообщил он.
Exxon Neftegaz Limited – "дочь" ExxonMobil, являющаяся оператором проекта "Сахалин-1". В феврале компания начала тендерную кампанию по отбору подрядчиков на проект "Дальневосточный СПГ". Компания объявляла поиск подрядчиков для оценки качества стройматериалов, а также поиск производителей железобетонных изделий.
По проекту терминал должен был иметь мощность 6,2 млн тонн в год в части консорциума "Сахалин-1". Стоимость проекта Дальневосточного СПГ оценивается в 4,2 млрд долларов. Запуск планировалось на 2027-2028 годы.
Напоминаем:
Нефтяная компания Exxon Mobil приостанавливает добычу нефти и газа в России, заявила компания в начале марта.
Такое решение оставило непонятной судьбу завода по производству СПГ, который строился в Хабаровском крае.
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