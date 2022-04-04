На выплаты 6500 гривень єПідтримки направили более 30 миллиардов

Около 5 миллионов украинцев обратились за финансовой помощью в 6500 грн в рамках программы єПідтримка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем вечернем обращении.

Он отметил, что программа успешно реализована. Большинство людей, которые могут получить выплаты, либо уже получили средства на карту, либо получат в ближайшее время.

Относительно пенсий проиндексированные выплаты за март выплачены всем пенсионерам. Также частин выплачен авансом для жителей прифронтовых регионов.

Шмигаль также сообщил, что на упрощенную систему налогообложения в 2% от оборота уже перешло более 150 тысяч компаний. Как ранее рассказывал председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, среди перешедших на новую систему есть Метинвест Диджитал, Галнефтехим, Эпицентр, Юск и Новая Линия.

Глава правительства также отчитался о ходе программы поддержки аграриев. С недавнего времени они могут взять кредит под 0% объемом до 60 млн грн, и всего государство уже предоставило аграриям финансирование более чем на 20 млрд грн.

"Начали посевную. Сейчас она идет практически по всем регионам страны. Семена, удобрения, топливо есть", – отметил Шмигаль.

Напоминаем:

Программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, завершилась 31 марта.

Деньги могли получить все ФЛПы, уплатившие ЕСВ за 4 квартал 2021 года, наемные работники, за которых уплачены ЕСВ (кроме бюджетных организаций) и ФЛП, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.