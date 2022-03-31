Майже 150 тисяч підприємців подали заявку на зменшення оподаткування

Підприємці вже подали 148 499 заявок у податкову на перехід на сплату 2% єдиного податку.

Про це заявив нардеп Денило Гетманцев.

З них – 29 585 юридичних осіб та 118 914 фізичних осіб-підприємців.

Також серед компаній, які обирають єдиний податок 3-ї групи за ставкою 2% є відомі компанії такі як Метінвест Діджитал, ГАЛНАФТОХІМ, ЕПІЦЕНТР, ЮСК, НОВА ЛІНІЯ, АВТОМАГІСТРАЛЬ, тощо.

Раніше депутати ухвалили закон № 7137-д. Відповідно до нього фізичні особи-підприємці та юрособи з оборотом до 10 млрд грн можуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.