В России цены на новые автомобили выросли на 40%
Новые автомобили в РФ на фоне девальвации рубля и прекращения поставок подорожали в среднем на 40% за март.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос, проведенный среди дилеров, и данные "Автостата".
Наибольшее подорожание – до 60% – касается премиальных машин, поставки которых в РФ ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии.
По данным "Автостата", у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, не убравших прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35-45%.
"В марте дважды дорожала и Lada – АвтоВАЗ, по данным Автостата, повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24-39%", – говорится в статье.
Активнее всего, в среднем на 50-60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента.
При этом доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки.
"Именно здесь – основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это чувствуем", – говорят участники рынка.
"По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет", – добавляют дилеры.
Напомним:
Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в РФ практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.
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Экономическая правда
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