В РФ резко падают продажи авто, а цены – растут в разы

Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в РФ практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на автодилеров.

Исключение составляли только китайские автобренды: по мнению экспертов, за март они смогут увеличить свою долю на рынке до 30%.

Продажи новых автомобилей в России по итогам марта 2022 года упадут в натуральном выражении по меньшей мере вдвое по сравнению с показателями февраля – такой прогноз сделал руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 4,8% (по сравнению с февралем 2021 г.) и достигли 114 349 машин. Показатели за март АЕБ будут опубликованы 6 апреля.

"Рынок ожидает беспрецедентное падение продаж", – заявил Роман Ешкилев, эксперт маркетплейса "Банкавто".

По его словам, причин этого несколько. Во-первых, сами дилеры, даже имея складские остатки по многим маркам, были готовы их распродавать, не понимая, что будет с последующими поставками от автопроизводителей.

Во-вторых, на авторынке резко увеличились ставки по автокредитам, а некоторые банки прекратили их выдачу. Все это совокупно привело к критическому падению спроса.

Основной причиной падения рынка дилеры называют заявления крупнейших автоконцернов об остановке отгрузок машин.

"Ситуация сложная. Машин мало. Дилеры не хотят расставаться с автомобилями и придерживают их, значительно поднимая цены, чтобы шоурумы не стояли пустыми", – говорят эксперты.

"Каждый участник цепочки от производства до продажи увеличил свою долю маржи, что привело к такому повышению цен. С начала года до конца марта новые автомобили подорожали от 50% до 100% и более. Причем рост цен был по всем маркам, даже по российским. К примеру, Lada по рекомендованной (производителем) цене 1,1 млн рублей для конечного клиента будет стоить чуть более 2 млн рублей", - добавляет издание.

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Экономическая правда