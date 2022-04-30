Все разделы
Укр / Рус

В зоне отчуждения возобновили стабильные поставки электричества

Суббота, 30 апреля 2022, 20:13 - Дана Гордийчук

В субботу в Чернобыльской зоне отчуждения была восстановлена надежная схема питания.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Для этого днем включена в работу последняя необходимая для этого линия электропередачи 330 кВ.

Также накануне ночью заработала еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области. Это позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и начать подготовку к новому отопительному сезону в регионе.

Отмечается, что продолжается восстановление подстанции и линии сети 750 кВ в Киевской области.

Напоминаем:

9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Уже в апреле "Энергоатом" сообщил о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЧАЭС электроэнергия
Материалы по теме
Украина предоставила МАГАТЭ перечень необходимого для АЭС оборудования 24 апреля 2022, 09:25
Гендиректор МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС на следующей неделе 22 апреля 2022, 19:11
Электропитание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне возобновили 17 апреля 2022, 10:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте