В зоне отчуждения возобновили стабильные поставки электричества
В субботу в Чернобыльской зоне отчуждения была восстановлена надежная схема питания.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Для этого днем включена в работу последняя необходимая для этого линия электропередачи 330 кВ.
Также накануне ночью заработала еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области. Это позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и начать подготовку к новому отопительному сезону в регионе.
Отмечается, что продолжается восстановление подстанции и линии сети 750 кВ в Киевской области.
Напоминаем:
9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
Уже в апреле "Энергоатом" сообщил о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"