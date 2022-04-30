В зоне отчуждения возобновили стабильные поставки электричества

В субботу в Чернобыльской зоне отчуждения была восстановлена надежная схема питания.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Для этого днем включена в работу последняя необходимая для этого линия электропередачи 330 кВ.

Также накануне ночью заработала еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области. Это позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и начать подготовку к новому отопительному сезону в регионе.

Отмечается, что продолжается восстановление подстанции и линии сети 750 кВ в Киевской области.

Напоминаем:

9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Уже в апреле "Энергоатом" сообщил о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.