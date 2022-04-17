Електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відновили
"Енергоатом" повідомляє про відновленя електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.
Про це пише пресслужба "Енергоатома" в Telegram.
"16 квітня, було відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.
Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
31 березня повідомлялось, що російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.
Економічна правда
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