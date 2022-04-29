ЕС на следующей неделе может одобрить нефтяное эмбарго и санкции против Сбербанка – СМИ

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Страны Евросоюза на следующей неделе могут одобрить постепенное нефтяное эмбарго и санкции против крупнейшего российского банка, Сбербанка, до сих пор избегавшего санкций.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на дипломатов и чиновников, приближенных к процессу.

Отмечается, что после длительных согласований интенсивные переговоры будут продолжаться в течение выходных, прежде чем Европейская комиссия внесет окончательное предложение о шестом санкционном пакете ЕС. Послы ЕС встретятся в среду и ожидают окончательного одобрения до конца недели.

Нефтяное эмбарго станет самым большим и важным новым шагом в санкционном пакете. Он также будет включать санкции против крупнейшего российского банка Сбербанка, которому до сих пор удавалось избежать ограничений, а также дополнительные санкции против российских граждан.

Эмбарго, вероятно, будет сначала применяться к российской танкерной нефти, и лишь впоследствии – трубопроводной, которая может занять несколько месяцев. Однако вероятно, что в обоих случаях блок позволит своим членам постепенно свернуть действующие контракты с российскими нефтяными компаниями – по схеме, аналогичной предварительно одобренному угольному эмбарго, на введение которого было предоставлено 4 месяца.

Отмечается, что очень важной для завершения разработки нового пакета санкций была позиция Германии. Крупнейшая экономика ЕС импортировала около трети своей нефти из России в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако Германия официально заявила, что не будет ветировать решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России.

Напоминаем:

Германия, ранее блокировавшая какие-либо санкции против российского Сбербанка, готова рассмотреть их в шестом санкционном пакете против РФ.

Ранее ЕС отключил семь российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро.