Німеччина готова розглянути санкції ЄС проти Сбєрбанку, які раніше блокувала – ЗМІ

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Німеччина, яка раніше блокувала будь-які санкції проти російського Сбєрбанку, готова розглянути їх у шостому санкційному пакеті проти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на наближених до процесу співрозмовників.

Так, Німеччина готова розглянути питання про включення "Сбербанку", найбільшого банку Росії. Раніше країна протистояла закликам інших країн ЄС, зокрема Польщі та країн Балтії, накласти на цей банк санкції та виключити його з міжнародної системи SWIFT.

Наразі ці країни, а також Україна, наполягають на тому, щоб ЄС додав більше російських банків до санкційного списку.

За словами дипломатів і документів, які є у розпорядженні Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що введення санкцій проти Сбєрбанку призведе до порушення енергетичних операцій. Але останніми тижнями Німеччині вдалося перейти до альтернативних постачальників енергії, і тепер готується підтримати поступове ембарго на російську нафту.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС ще раз розгляне питання російських банків, зокрема Сбєрбанк, у ході обговорень шостого санкційного пакету.

США вже запровадили повні блокуючі санкції проти Сбєрбанку. Британія заборонила банку здійснювати розрахунки в фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. ЄС разом зі США та Британією також наклали санкції на генерального директора банку Германа Грефа.

Нагадуємо:

Євросоюз зрештою готує поступове нафтове ембарго проти Росії, яке можутьсхвалити після другого туру французьких президентських виборів 24 квітня.

Раніше ЄС відключив сім російських банків від системи SWIFT, та забороняє громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.