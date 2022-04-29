Суд арестовал активы офшоров Фридмана и партнеров в Альфа-банке

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Суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на активы кипрских компаний российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров стоимостью 470 млн. грн на счетах в Альфа-банке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора и Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, один из российских олигархов вместе с партнерами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и после начала войны РФ против Украины пытались легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд. грн этих компаний. Для этого они организовали фиктивные сделки и финансовые операции.

По данным ЭП, речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмане и принадлежащем ему через оффшорные компании Альфа-банк Украина.

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Из суммы 1,1 млрд. грн., которые удалось легализовать, бизнесменам удалось вывести из Украины часть этих средств. Следовательно, по ходатайствам ОГП был наложен арест на активы этих кипрских компаний на сумму более 469 млн грн, которые остались на счетах Альфа-банка.

"Совершение указанных преступных действий начато соучастниками заранее во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности", - сообщают правоохранители.

Напоминаем:

Альфа-Банк Украина согласовал с Нацбанком кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка. Ранее Великобритания и ЕС наложили санкции на бенефициаров банка Фридмана и Авена.