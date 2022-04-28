Украина хочет экспортировать зерно через литовскую Клайпеду

getty images

Литовский порт в Клайпеде готов к погрузке части украинского зерна для экспорта после того, как будет решена проблема с доставкой грузов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики по итогам визита министра Николая Сольского в Литву.

"Сейчас мы ищем возможности для перевозки по Украине зерна через литовские и латвийские порты. Потенциал порта не вызывает колебаний. Железные дороги вызывают беспокойство. В Польше рельсы уже, чем в Украине, Литве и Латвии", – сказал министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

Как отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцехивский, серьезной проблемой является нарушение экспортного маршрута Украины на Ближний Восток и Северную Африку, где перебои со снабжением пшеницы могут вызвать общественную напряженность и проблемы в этих регионах.

"Однако очень важно поддержать Украину, обеспечив альтернативные экспортные коридоры, например, через Польшу, порты Балтийского моря, Литву, Клайпедский порт – очень важно продолжать экспорт", – подчеркнул он.

Гендиректор Клайпедского порта сообщил, что порт готов к загрузке части украинского зерна после решения проблемы с доставкой грузов.

Напоминаем:

В условиях полномасштабной войны России против Украины отечественные порты оказались в условиях блокады. Именно через порты преимущественно экспортировались основные статьи украинского экспорта – аграрная и металлургическая продукция.

В результате продажи Украины за границу вдвое сократились. Причем агропродукции удалось в марте вывезти в объеме 200 тыс. тонн, хотя до войны экспорт составлял 5 миллионов тонн ежемесячно. Объемы постепенно растут благодаря железной дороге, на которую переориентировался экспорт, но эти мощности ограничены как логистическими возможностями со стороны ЕС, так и украинской железной дороги.

Благодаря железной дороге Украина может поставлять продукцию в европейские порты, в частности в польский Гданьск, и экспортировать ее дальше.