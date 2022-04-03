Мінекономіки: український експорт через агресію РФ знизився вдвічі, імпорт – втричі

У березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш, ніж втричі: особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

У той же час обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.

"Обсяг експорту України в березні склав 5,97 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. Тоді як у лютому держава експортувала 13,1 млн тонн товарів вартістю 5,3 млрд доларів. Наразі головними статтями експорту є руди, кукурудза, феросплави та олія.

Істотно скоротився експорт металу. Зокрема, експорт плаского прокату впав майже 10 разів - з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не здійснювався взагалі. Це пов’язано, в першу чергу, з фізичним руйнуванням металургійних об’єктів та зупинкою виробництва", - заявляють в міністерстві.

Протягом березня Україна експортувала 1,1 млн тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів - це в 4 рази менше, ніж в лютому.

"Одночасно через російське вторгнення значних втрат зазнав імпорт України. Якщо в лютому держава імпортувала 5 млн тонн товарів на суму 5,9 млрд доларів, то в березні – 1,6 млн тонн вартістю 1,8 млрд доларів. Сьогодні найважливішими статтями імпорту до України є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля.

В той же час по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця й навіть збільшився. Це, наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому) або листи облицювальні з дерева - 32 млн доларів проти 26 млн у лютому", - додають в Мінекономіки.

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Економічна правда