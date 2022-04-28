Christie's проведет серию аукционов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине

Аукционный дом Christie's проведет серию торгов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине и проектов, занимающихся сохранением культурного наследия страны.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Так, планируют провести три благотворительных аукциона, в рамках которых организаторы надеются собрать не менее $1 млн. Все вырученные средства будут поделены в равных долях между тремя организациями, занимающимися гуманитарной помощью и сохранением культурного наследия Украины, - Всемирным фондом памятников (WMF), организацией "Врачи без границ" (MSF) и фондом CORE, созданным актером Шоном Пенном.

На благотворительные торги будут выставлены работы современных украинских художников.

В Christie's добавили, что продолжат пожертвования в пользу Красного Креста Украины и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По словам заместителя председателя правления Christie's по развитию бизнеса Сони Беккерман, Christie's рассчитывает "привлечь покупателей со всего мира", однако "продолжает строго соблюдать санкционные правила и запреты на экспорт предметов роскоши клиентам из России или Беларуси".

Напомним:

Сообщалось, что аукционные дома Sotheby's и Christie's отменяют запланированные на июнь торги российским искусством на фоне вторжения РФ в Украину.

Экономическая правда