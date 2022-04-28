Цены на подержанные автомобили в РФ в первом квартале выросли на 20-50%

По итогам первого квартала 2022 года рост цен на подержанные авто в РФ составляет 20-50%, за последние 12 месяцев – 39-75%.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные российского банка "Открытие", активно занимающегося автокредитованием.

"Больше всего машины дорожали в феврале и марте на фоне высокого спроса и падения курса рубля", - говорится в сообщении.

По итогам первого квартала больше всего подорожали:

Volkswagen Polo – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);

Skoda Octavia – с 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%);

Skoda Rapid – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);

Hyundai Solaris – с 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);

Kia Sorento – с 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

За год больше всего подорожали:

Kia Sorento – с 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);

Skoda Octavia – с 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);

Volkswagen Polo – с 959 тыс. до 1,5 млн руб. (+60,4%);

Lada Granta – с 506 тыс. до 808 тыс. руб. (+59,5%);

BMW 5 – с 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).

"В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не такими активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило", – говорят в банке.

Напомним:

Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в РФ практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.

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Экономическая правда