Цены на подержанные автомобили в РФ в первом квартале выросли на 20-50%
По итогам первого квартала 2022 года рост цен на подержанные авто в РФ составляет 20-50%, за последние 12 месяцев – 39-75%.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные российского банка "Открытие", активно занимающегося автокредитованием.
"Больше всего машины дорожали в феврале и марте на фоне высокого спроса и падения курса рубля", - говорится в сообщении.
По итогам первого квартала больше всего подорожали:
- Volkswagen Polo – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);
- Skoda Octavia – с 1,7 млн до 2,5 млн руб. (+45,1%);
- Skoda Rapid – с 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);
- Hyundai Solaris – с 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);
- Kia Sorento – с 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).
За год больше всего подорожали:
- Kia Sorento – с 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);
- Skoda Octavia – с 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);
- Volkswagen Polo – с 959 тыс. до 1,5 млн руб. (+60,4%);
- Lada Granta – с 506 тыс. до 808 тыс. руб. (+59,5%);
- BMW 5 – с 3,7 млн до 5,9 млн руб. (+57,8%).
"В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не такими активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило", – говорят в банке.
Напомним:
Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в РФ практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.
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Экономическая правда
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