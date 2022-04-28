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Japan Tobacco изучает возможность продажи своего бизнеса в России

Четверг, 28 апреля 2022, 10:45 - Алексей Павлыш

Один из крупнейших в мире производителей табака Japan Tobacco рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы глубоко обеспокоены развитием войны в Украине. Я искренне надеюсь, что мир скоро вернется.

Мы работаем бок о бок с международными и местными организациями помощи, чтобы создать программы помощи и оказать немедленную помощь пострадавшим от войны. На сегодняшний день мы выделили около 5 миллионов долларов США на гуманитарную помощь", - заявил президент и гендиректор JT Group Масамичи Терабатаке.

Он добавил, что, как и было объявлено 10 марта, компания приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России.

"Учитывая сложную и непредсказуемую обстановку, JT Group продолжает оценивать разные варианты своего российского бизнеса, включая потенциальную передачу права собственности", - подчеркнул руководитель компании.

В Japan Tobacco добавили, что в России у нее трудоустроено около 4 тыс сотрудников.

Экономическая правда

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Япония табак компании Россия
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