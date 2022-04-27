Шмыгаль допускает падение ВВП в 2022 на 50%
Среда, 27 апреля 2022, 21:24 -
По оценкам правительства только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в колонке для The Economist.
По его словам, за первые шесть недель войны общий ущерб экономике Украины превысил 500 миллиардов долларов. "По оценкам правительства, в долгосрочной перспективе эта цифра может возрасти до 1 трлн долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП", - отметил он.
Напоминаем:
По оценкам S&P, ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%. Однако восстанавливаться украинская экономика будет быстрее, чем российская, и вернется на довоенный уровень через пять лет.
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