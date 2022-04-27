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Укр / Рус

Шмыгаль допускает падение ВВП в 2022 на 50%

Среда, 27 апреля 2022, 21:24 - Илья Колдомасов

По оценкам правительства только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в колонке для The Economist.

По его словам, за первые шесть недель войны общий ущерб экономике Украины превысил 500 миллиардов долларов. "По оценкам правительства, в долгосрочной перспективе эта цифра может возрасти до 1 трлн долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП", - отметил он.

Напоминаем:

По оценкам S&P, ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%. Однако восстанавливаться украинская экономика будет быстрее, чем российская, и вернется на довоенный уровень через пять лет.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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