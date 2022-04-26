S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет

ВВП России возобновится после санкций за 10 лет, рост ВВП Украины выйдет на довоенный уровень через пять лет, несмотря на намного более глубокое падение.

Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз S&P Global Market Intelligence.

Экономика РФ в 2022 году упадет на 11,1%, а минимальный рост ожидается только в 2024 году – на 1,6%. К 2026 году ВВП России вырастет на 1,9%, говорится в прогнозе.

ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%, прогнозируют аналитики. Однако восстанавливаться украинская экономика будет быстрее, чем российская, и вернется на довоенный уровень через пять лет.

Рост экономики США замедлится с 5,7% в прошлом году до 3% в 2022 году и до 2,8% в 2023 году.

Рост глобального ВВП в 2022 году замедлится до 3,2% по сравнению с 5,8% в 2021 году. Прогноз снижен на 0,1% из-за более слабого роста экономики США в начале 2022 года, отмечают в S&P Global Market Intelligence.