НБУ в апреле "напечатал" 50 миллиардов гривень
Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Таким образом, на 28 апреля портфель военных облигаций в собственности Национального банка составит 70 млрд. грн.
Рост объемов выкупа военных облигаций Национальным банком в апреле, в первую очередь, объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования.
"В отличие от марта доходы бюджета не поддерживали досрочную уплату налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями", - говорится в разъяснении НБУ. Регулятор напомнил, что по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долл. в месяц.
При этом механизм эмиссии гривни Нацбанком через покупку ОВГЗ используется только для финансирования критических расходов правительства по остаточному принципу.
"Позиция центробанка по финансированию неизменна – поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", – настаивает регулятор. Следовательно, он призывает наращивать привлечение через облигации средств банков. Банковская система с начала войны увеличила ликвидность на 72 млрд грн до более 230 млрд грн и, следовательно, имеет потенциал к существенному увеличению их портфеля.
Напоминаем:
В условиях военного положения регулятор с 8 марта получил возможность покупать ценные бумаги правительства на первичном рынке для противодействия российской агрессии.
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