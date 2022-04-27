НБУ в апреле "напечатал" 50 миллиардов гривень

Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Таким образом, на 28 апреля портфель военных облигаций в собственности Национального банка составит 70 млрд. грн.

Рост объемов выкупа военных облигаций Национальным банком в апреле, в первую очередь, объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования.

"В отличие от марта доходы бюджета не поддерживали досрочную уплату налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями", - говорится в разъяснении НБУ. Регулятор напомнил, что по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долл. в месяц.

При этом механизм эмиссии гривни Нацбанком через покупку ОВГЗ используется только для финансирования критических расходов правительства по остаточному принципу.

"Позиция центробанка по финансированию неизменна – поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", – настаивает регулятор. Следовательно, он призывает наращивать привлечение через облигации средств банков. Банковская система с начала войны увеличила ликвидность на 72 млрд грн до более 230 млрд грн и, следовательно, имеет потенциал к существенному увеличению их портфеля.

Напоминаем:

В условиях военного положения регулятор с 8 марта получил возможность покупать ценные бумаги правительства на первичном рынке для противодействия российской агрессии.