Россия ожидает падения добычи нефти до 17% в 2022 году

В 2022 году добыча нефти в России может упасть на 17% из-за санкций, ограничивающих импорт нефти из страны-агрессора.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Министерства экономики в распоряжении агентства, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Масштабы падения производства станут самыми крупными с 1990-х годов, когда нефтяная промышленность России пострадала от нехватки инвестиций.

Согласно документу, добыча российской нефти может снизиться до уровня 433,8 – 475,3 млн. тонн (8,68 млн – 9,5 млн баррелей в сутки) в 2022 году с 524 млн тонн в 2021 году.

Это станет самым низким показателем с 2003 года, когда добыча российской нефти составила 421 млн. тонн. Соответствующую цифру в 17% озвучил Силуанов вечером в среду.

В этом году также ожидается понижение экспорта нефти и газа, свидетельствует документ.

Экспорт нефти из РФ сократится в этом году в диапазоне 213,3 – 228,3 млн тонн (4,27 – 4,57 млн баррелей в сутки) с 231 млн тонн в 2021 году.

Добыча нефти в России начала снижаться в марте и упала примерно на 7,5% к середине апреля.