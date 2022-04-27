Россию ждет "очень сложная ситуация" в ближайшие годы – глава Счетной палаты РФ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предусматривает "очень сложную ситуацию" для России в ближайшие 2 года, только по базовому сценарию россияне ожидают падения ВВП в этом году в 8,8%.

Об этом сообщает российское СМИ РБК со ссылкой на его слова на заседании Совета законодателей.

Консервативные прогнозы россиян оценивают падение ВВП в 12,4%. Дополнительные расходы на поддержку экономики превысят 53 миллиарда долларов (4 трлн руб).

"Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации", – сказал глава российской РП. Текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемический кризис, добавил он.

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Напоминаем:

S&P считает, что ВВП России возобновится после санкций за 10 лет, рост ВВП Украины выйдет на довоенный уровень через пять лет, несмотря на гораздо более глубокое падение.





